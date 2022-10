Polizei verhindert Raubüberfall auf Angel di Maria in Turin

Juve-Star Angel di Maria wäre am Donnerstagabend in seinem Zuhause beinahe Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Polizei konnte die Tat aber in letzter Minute vereiteln.

Di Maria befand sich laut italienischen Medienberichten mit seiner Familie und Teamkollege Dusan Vlahovic in seiner Villa in den Hügeln Turins, die einst auch Cristiano Ronaldo bewohnt hatte. Der Sicherheitsdienst löste einen Alarm aus, als die Diebe in den Garten eingedrungen waren. Die Polizei konnte den Überfall verhindern und drei Personen festnehmen, die einer auf Raubüberfälle und Einbrüche in Villen spezialisierten Bande angehören.

In Italien kam es in den vergangenen Monaten mehrfach zu Einbrüchen in Villen von Profifussballern. Di Maria war vor einigen Jahren in Paris schon einmal Opfer eines Raubüberfalls geworden.

psc 7 Oktober, 2022 10:26