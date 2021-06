“Superman returns” – Gigi Buffon kehrt zu Parma zurück

Der Serie A-Absteiger bestätigt die Ankunft der 43-jährigen Goalielegende am Donnerstagmittag offiziell. Buffon hatte seine Profikarriere 1995 bei jenem Klub begonnen. Danach folgen viele Jahre Juventus und ein Abstecher zu Paris St. Germain. Nun wechselt der Keeper ablösefrei zurück nach Parma, wo er zwischen 1995 und 2001 220 Pflichtspiele bestritt. Der Altmeister unterzeichnet einen Zweijahresvertrag.

He is back where he belongs.

He is back home.#SupermanReturns 🔙🟡🔵@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX

— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 17, 2021