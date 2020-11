Gehaltszoff bei Napoli: Keine Löhne seit Saisonbeginn

Der SSC Neapel steckt wie viele Klubs in argen finanziellen Nöten. Offenbar wurden Spielern, Trainern und Mitarbeitern seit Saisonbeginn noch keine Löhne gezahlt.

Die “Gazzetta dello Sport” berichtet, dass die Klubleitung die Löhne erst am 1. Dezember auszahlen wird. Dies habe Klubboss Aurelio De Laurentiis immerhin zugesichert. Die angespannte Situation wirkt sich offenbar auch auf dem Platz und bezüglich Nervenkostüm aus: Nach der 1:3-Niederlage gegen Milan kam es am Sonntag zu Spannungen zwischen Spielern und Cheftrainer Gennaro Gattuso.

Das nächste Spiel für Napoli steht bereits am Donnerstag in der Europa League gegen HNK Rijeka an.

psc 25 November, 2020 11:51