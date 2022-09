Mertens-Berater erklärt Transfer

Dries Mertens‘ Berater Stijn Francis gibt Einblicke in den Transfersommer seines KLienten. Demnach war ein Abschied vom SSC Neapel lange Zeit kein Thema.

Im „MidMid“-Podcast verrät Francis, dass sein Klient eigentlich in Neapel bleiben wollte: „Ich bin naiv davon ausgegangen, dass das hier schon in Ordnung sein wird. Und er auch, weil wir nie versucht haben, andere Optionen durchzusetzen.“ Doch am Ende hätte man „viel zu spät erkannt“, dass es in Süditalien keine Zukunft mehr für den Angreifer gibt. Juventus Turin sei allerdings an einer Verpflichtung interessiert gewesen, „aber man hat gemerkt, dass er das mit seinem Herzen nicht vereinbaren kann“.

soe 17 September, 2022 11:25