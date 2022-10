Napoli-Senkrechtstarter Khvicha Kvaratskhelia bekommt eine eigene Doku

Der georgische Stürmer Khvicha Kvaratskhelia ist der grosse Shooting Star dieser Serie A-Saison. Der frisch zu Napoli gewechselte Youngster erhält nun sogar eine eigene Dokumentation.

Der georgische Journalist und Regisseur Salome Benashvili war in den vergangenen Wochen immer wieder in Neapel und hat den Start von Kvaratskhelia bei seinem neuen Klub filmisch begleitet. Daraus entsteht nun eine Dokumentation mit dem Namen «Kvaramania». Im Fokus steht Khvicha Kvaratskhelia und dessen Beziehung sowohl zur Stadt Neapel wie auch zum Klub, wo er seit dem Sommer in 14 Spielen bereits sensationelle sieben Tore und acht Assists beigesteuert hat.

Auch in der Champions League hat der 21-jährige Linksaussen schon seine Spuren hinterlassen und zuletzt in zwei Spielen gegen Ajax insgesamt jeweils zwei Tore und zwei Assists markiert.

Kvaratskhelia wurde in Neapel die sehr grosse Aufgabe zugetragen, die Nachfolge des inzwischen in die MLS gewechselten Lorenzo Insigne anzutreten. Bislang kann er diese Aufgabe voll und ganz erfüllen.

psc 18 Oktober, 2022 14:28