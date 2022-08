PSG verstärkt sich noch einmal und krallt sich Fabian Ruiz

Paris St. Germain greift kurz vor Transferschluss auf dem Markt noch einmal zu und nimmt den spanischen Mittelfeldspieler Fabian Ruiz unter Vertrag.

Der 26-Jährige wechselt laut Transferexperte Gianluca di Marzio für 23 Mio. Euro Ablöse von Napoli zu den Franzosen. Ruiz wird noch am Dienstag zum Medizincheck in Paris erwartet und wird einen Vertrag bis 2027 unterzeichnen. Er ist nach Vitinha (22, Porto) und Renato Sanches (25, Lille) bereits die dritte Verstärkung für die Mittelfeldzentrale. Im Gegenzu verliessen Georginio Wijnaldum (31, AS Roma) und Ander Herrera (Athletic Bilbao) sowie Eigengewächs Junior Dina Ebimbe (21, Eintracht Frankfurt) den Klub in diesem Sommer.

psc 30 August, 2022 11:56