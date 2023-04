Nizzas Schweizer Nationalspieler Jordan Lotomba fehlt gegen den FCB

Nizza hat vor dem Hinspiel des Conference League-Viertelfinals gegen den FC Basel einige Personalsorgen. Unter anderem fehlt der Schweizer Nationalspieler Jordan Lotomba.

Der 24-Jährige war bis Mitte März als Aussenverteidiger gesetzt. Dann verletzte er sich allerdings am Knöchel und fehlt seither. Wie der Ligue 1-Klub am Mittwoch mitteilt, gehört Lotomba für das Spiel beim FC Basel am Donnerstagabend nicht zum Kader. Ebenso wenig wie die ebenfalls verletzten Nicolas Pepe, Alexis Beka Beka, Mattia Viti, Jordan Lotomba, Sofiane Diop und Youcef Atal.

Nizza reist dennoch mit einem starken Kader nach Basel und geht als klarer Favorit ins Duell.

Auf Seiten der Bebbi fehlen die langzeitverletzten Fabian Frei und Arnau Comas und Riccardo Calafiori, der gegen den FCZ eine Oberschenkelverletzung erlitt.

psc 12 April, 2023 17:42