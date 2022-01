Super League-Star Cameron Puertas steht vor Wechsel nach Belgien

Auch wenn er vor allem in der Deutschschweiz noch etwas unter dem Radar fliegt, ist der spanische Mittelfeldspieler Cameron Puertas einer der besten Akteure der Super League. Nun droht Lausanne-Sport der Abgang des 23-Jährigen.

Dieser wuchs in der Romandie auf und wurde auch bei Lausanne-Sport ausgebildet. Seit 2018 ist er fixer Bestandteil der Profi-Mannschaft. Sein Vertrag läuft noch bis 2023, soll aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von 1,2 Mio. Franken enthalten. Gemäss “24 heures” könnte der Führende der belgischen Jupiler Pro League, Royale Union Saint-Gilloise, die geforderte Summe hinblättern und den zentralen Mittelfeldspieler unter Vertrag nehmen. Puertas scheint sich bereit für den Wechsel ins Ausland zu führen. Bislang war er ausschliesslich in der Schweiz tätig.

In dieser Saison bestritt er 18 Pflichtspiele für Lausanne und erzielte dabei drei Tore. Hinzu kommen zwei Assists.

psc 7 Januar, 2022 13:16