El Wafi geht

Der FC Lugano verkündet den ersten Transfer für 2026

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 Dezember, 2025 13:33
Der FC Lugano verkündet für das kommende Jahr den ersten Transfer: Abwehrspieler Ayman El Wafi verlässt den Verein im kommenden Januar.

Der 21-jährige Marokkaner stiess im Sommer 2023 aus der U19 von Hellas Verona zu den Tessinern, hat dort in dieser Saison allerdings keine zentrale Rolle mehr gespielt. El Wafi verlässt das Tessin nun in Richtung Heimat und unterschreibt bei Wydad Casablanca. Dabei handelt es sich um den Tabellenleader der höchsten marokkanischen Liga.

El Wafi bestritt für Lugano insgesamt 62 Partien. In den vergangenen Wochen kam er wegen des sich anbahnenden Transfers nicht mehr zum Einsatz. Nun geben die Tessiner den Transfer offiziell bekannt.

