Drei Leistungsträger des FC Lugano denken über Wechsel nach

Beim FC Lugano könnte im Sommer ein grösserer Umbruch bevorstehen. Gleich drei Leistungsträger denken sehr offen über Abgänge nach.

Schon länger auf dem Sprung ist Abwehrspieler Albian Hajdari. Das Nati-Juwel sucht eine neue Herausforderung im Ausland. In diesem Sommer könnte er diese finden.

Auch der tunesische Defensivstratege Mohamed Mahmoud befasst sich nach Informationen von "Blick" mit einem etwaigen Wechsel ins Ausland. Sein kürzlich erfolgter Wechsel der Berateragentur spricht ebenfalls dafür, dass etwas geht. Sein Vertrag im Tessin läuft nur noch für eine weitere Spielzeit.

Verteidiger Antonios Papadopoulos könnte die dritte Stammkraft im Bunde sein, die Lugano verlässt. Das Umfeld des Abwehrspielers sagt gegenüber "Blick": "Toni ist im besten Fussballeralter – ein Moment, in dem wir als seine Berater die Verantwortung tragen, seine Karriere gezielt weiterzuentwickeln und zu begleiten. Toni und der FC Lugano haben sich in der letzten Saison gemeinsam etwas aufgebaut. Gleichzeitig muss man so ehrlich sein: Dieser Sommer ist der ideale Zeitpunkt für Toni. Wenn etwas Passendes kommt, sind wir bereit, den nächsten Schritt zu gehen." Der Kontrakt des Ex-Dortmunders läuft noch bis 2027. Lugano könnte bei ihm mit einigen Transfereinnahmen rechnen, wie auch bei Hajdari und Mahmoud. Sportchef Sebastian Pelzer muss dringend Ersatz suchen.

psc 20 Juni, 2025 17:37