Mattia Croci-Torti will den FC Lugano auf Europakurs halten

Der FC Lugano kann an der 25. Runde der Super League im Kampf um Europa einen Bigpoint einfahren. Mattia Croci-Torti gibt für das Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten Servette die Marschroute vor.

Die letzte Partie in der Super League vor der Länderspielpause will der FC Lugano unbedingt gewinnen. Im Rennen um die internationalen Plätze wäre ein Erfolg gegen Servette (Sonntag, 16.30 Uhr) von extrem wichtiger Bedeutung.

«Das Ziel ist es, noch vor der Nationalmannschaftspause unser Bestes zu geben. Wir wollen unbedingt gewinnen und den zweiten Platz erreichen, um in Europa zu bleiben», sagte Luganos Trainer Mattia Croci-Torti. «Wir schauen noch nicht auf den Cup, das liegt zu weit in der Zukunft, es wird ein trockenes Spiel und anders als das vom Sonntag.»

Lugano trifft im Halbfinal des Schweizer Cup am 5. April erneut auf Servette. Die Bianconeri haben den Pott in der vergangenen Saison gewonnen. Der FC Lugano belegt in der Super League mit 34 Punkten den 4. Platz, Servette hat als Zweitplatzierter lediglich einen Punkt Vorsprung.

Lugano muss am Sonntag ohne den gesperrten Renato Steffen sowie die verletzten Amir Saipi, Hicham Mahou, Mattia Bottani und Hadj Mahmoud auskommen.

aoe 18 März, 2023 11:17