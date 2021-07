Nochmal Slowenien: Lugano verleiht Nkama erneut

Der FC Lugano parkt Chinwendu Johan Nkama erneut in Slowenien. In der kommenden Saison wird er für den NK Aluminij Kidricevo spielen.

Chinwendu Johan Nkama wird auch in der Saison 2021/22 nicht für den FC Lugano auflaufen. Mit dem slowenischen Erstligisten NK Aluminij Kidricevo wurde eine einjährige Ausleihe vereinbart.

“Ich bin froh, dass ich nach Kidricevo gekommen bin, die Teamkollegen und das professionelle Management haben mich sehr gut aufgenommen”, spricht Nkama über den Wechsel. “Ich habe mich schnell an die Arbeitsweise von Cheftrainer Oskar Drobne gewöhnt. Ich kenne die slowenische Erstligaszene, daher erwarte ich keine grossen Probleme bei der Anpassung.”

Nkama wechselte bereits 2017 aus seiner nigerianischen Heimat zum FC Lugano, für den er seitdem allerdings noch kein Pflichtspiel bestritten hat. Für den 23-Jährigen ist es bereits die vierte Ausleihe in Folge, in den letzten drei Jahren spielte Nkama bereits auf Leihbasis in Slowenien.

aoe 17 Juli, 2021 15:07