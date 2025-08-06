St. Gallen-Youngster Jason Parente wechselt nach Lugano

Der St. Galler Mittelfeldspieler Jason Parente schliesst sich dem FC Lugano an.

Die Tessiner bestätigen die Ankunft des 19-Jährigen. Die vergangene Spielzeit war Parente auf Leihbasis für den FC Wil aktiv. Beim FC Lugano wird Parente nun vorerst in die U21 integriert. Der Youngster kommt meist auf dem linken Flügel zum Einsatz, kann aber auch zentral oder auf der rechten Seite spielen.

Parente bindet sich für die kommenden Zwei Jahren an Lugano. Bislang blickt er auf neun Partien in der Challenge League und 30 Spiele in der Promotion League zurück.

Il FC Lugano è lieto di comunicare il trasferimento di Jason Parente (10.06.2006) alla Under 21 bianconera. Maggiori info https://t.co/N1EQASVNWL Benvenuto Jason! #noibianconeri #fclugano #lug pic.twitter.com/Tw3ClMDDA8 — FC Lugano (@FCLugano1908) August 6, 2025

psc 6 August, 2025 10:52