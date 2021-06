Youngster Nikolas Muci verlängert beim FC Lugano

Der 18-jährige Mittelstürmer Nikolas Muci bindet sich langfristig an den FC Lugano.

Das Eigengewächs will den Tessinern auch in den kommenden Jahren treu bleiben. Wie Lugano am Dienstag kommuniziert, hat Muci einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet. Der Youngster lief in der abgelaufenen Saison noch vorwiegend in der U18 auf, kam aber in der Super League und im Schweizer Cup jeweils zu einem Kurzeinsatz bei den Profis. Künftig soll er fixer Bestandteil des Profikaders werden.

Im Vertrag von Muci ist auch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 10 Mio. Franken enthalten.

psc 1 Juni, 2021 11:07