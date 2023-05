Bewilligungsbehörden schliessen Gästesektoren für Luzern & St. Gallen

Die Bewilligungsbehörden reagieren auf die Ausschreitungen nach der Partie zwischen dem FC Luzern und dem FC St. Gallen am vergangenen Samstag und schliessen die jeweiligen Gästesektoren für die nächsten Partien.

Am kommenden Donnerstag müssen der FC Luzern in Sion und der FC St. Gallen bei GC somit ohne Fans auskommen. Die jeweiligen Gästefans stehen ausserdem unter Bewährung; eine Schliessung der Heimkurven am Pfingstmontag bleibt vorbehalten. Zudem bleiben die Gästesektoren in der nächsten Saison bei Spielen zwischen dem FC Luzern und dem FC St. Gallen generell geschlossen. Die Präsidien der beiden betroffenen Clubs und die Swiss Football League (SFL) tragen diese Entscheide mit.

Am vergangenen Samstag kam es nach der Partie zwischen Luzern und St. Gallen zu massiven Ausschreitungen mit sieben verletzten Personen und massiven Sachschäden. Die fehlbaren Fans kamen aus beiden Lagern. In einer Videokonferenz haben die Bewilligungsbehörden der Städte und Kantone, aber auch die Präsidien der beiden Clubs und die SFL die nun vorliegende Entscheidung getroffen.

Sollte es bei den anstehenden Spielen am Donnerstag trotz dieser Massnahme auch nur zu geringem Fehlverhalten der beiden Fangruppen kommen, werden in der Folge die Heimsektoren der fehlbaren Fans in den folgenden Spielen vom Pfingstmontag (FC St. Gallen – Sion in St. Gallen, Luzern – Servette in Luzern) ebenfalls gesperrt.

Aufgrund der Erkenntnis, dass der harte Kern der beiden Fanlager von St. Gallen und Luzern sich ins-besondere bei Auswärtsspielen nicht korrekt verhält, sind die Bewilligungsbehörden, die beiden Clubs und die SFL ausserdem übereingekommen, die Gästesektoren beim Zusammentreffen dieser beiden Mannschaften in der kommenden Saison generell geschlossen zu halten.

Die Bewilligungsbehörden haben entschieden, die Gästesektoren für die Fans des FC Luzern und des FC St. Gallen beim nächsten Auswärtsspiel zu schliessen. Weitere Informationen findest du hier: https://t.co/uOc7Xd2vC5#fcl #seit1901fürimmer #nomelozärn pic.twitter.com/F7IyopGv4q — FC Luzern (@FCL_1901) May 23, 2023

psc 23 Mai, 2023 14:31