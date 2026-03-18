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Trainingsverletzung

Der FC Luzern muss wochenlang auf Stefan Knezevic verzichten

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 18 März, 2026 17:18
Der FC Luzern muss wochenlang auf Stefan Knezevic verzichten

Abwehrspieler Stefan Knezevic steht dem FC Luzern wegen einer Trainingsverletzung voraussichtlich rund vier Wochen nicht zur Verfügung.

Der 29-jährige Innenverteidiger hat sich eine Verletzung an einem Blutgefäss im Fuss zugezogen und muss pausieren. Knezevic muss nun eine Belastungspause einlegen.

Für die Innerschweizer ist es ein Rückschlag, war der Innenverteidiger doch gesetzt und hat die Mannschaft in dieser Saison doch zeitweise auch als Kapitän angeführt. Wegen einer Zerrung hat er jedoch bereits Partien im Februar verpasst. Nun ist eine neuerliche Zwangspause notwendig. Für den FCL geht es in dieser Saison aber wohl nicht mehr um viel: Die Championship Group wird höchstwahrscheinlich verpasst und im Abstiegskampf sind die Luzerner auch raus.

Knezevic bleibt beim FCL voraussichtlich ein wichtiger Faktor. Der Routinier steht noch bis 2029 unter Vertrag.

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