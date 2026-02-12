SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Klares Ziel

Ex-Luzerner Aleksandar Stankovic wünscht sich Rückkehr zu Inter

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 12 Februar, 2026 13:55
Ex-Luzerner Aleksandar Stankovic wünscht sich Rückkehr zu Inter

Der serbische Mittelfeldspieler Aleksandar Stankovic verfolgt ein klares Ziel: Der 20-jährige Serbe möchte künftig wieder für seinen Ausbildungsklub Inter Mailand spielen.

Dort avancierte sein Vater Dejan Stankovic zu einer Klublegende. Auch deshalb wuchs sein Filius in Mailand auf und durchlief auch den Nachwuchs der Nerazzurri. Im Sommer 2024 wurde er dann zunächst an den FC Luzern in die Super League ausgeliehen. Nach einer sehr starken Saison übernahm schliesslich der FC Brügge den Youngster und traute diesem die Nachfolge von Ardon Jashari zu, der seinerseits zu Milan wechselte. Stankovic brilliert in dieser Saison und könnte bereits im Sommer bereit sein für die Rückkehr zu Inter.

Der 20-Jährige würde dies wohl begrüssen. «Mein Traum ist es, zu Inter zurückzukehren. Ich bin ein Inter-Fan und liebe den Klub. Ich hoffe, dass es eines Tages passiert», sagt Stankovic gegenüber «Sky Italia».

Vorerst steht er in Brügge bis 2029 unter Vertrag. Inter verfügt aber über eine Rückkaufoption.

