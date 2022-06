FC Luzern präsentiert 1. Neuzugang: Dorn kommt vom FC Thun

Der FC Luzern hat mit Pius Dorn den ersten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der Deutsche kommt per sofort vom FC Thun.

Es ist beschlossene Sache: Pius Dorn läuft ab der neuen Saison für den FC Luzern auf. Der Vertrag mit dem 25-Jährigen läuft bis zum 30. Juni 2024, teilte der FCL am Montagnachmittag in einer Medienmitteilung mit. Dorn stiess 2008 in die Jugend des SC Freiburg und durchlief anschliessend alle Nachwuchsstufen bei den Breisgauern.

Erster Neuzugang für die kommende Saison! Pius Dorn wechselt per sofort von Thun nach Luzern! Herzlich willkommen in der Innerschweiz, Pius 😍.#FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmerhttps://t.co/u3XIaDWylZ — FC Luzern (@FCL_1901) June 13, 2022

Über den SC Austria Lustenau ging es für Dorn zur Saison 2019/20 zum FC Vaduz in die Super League, wo er insgesamt 76 Spiele (7 Tore, 8 Assists) für die Liechtensteiner absolvierte. Auf die vergangene Saison wechselte Dorn, der aufgrund seiner Vielseitigkeit auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist, zum FC Thun und trug mit zwei Toren und zwölf Assists massgeblich zur guten Saison der Berner Oberländer bei.

“Pius ist ein spielintelligenter Spieler, der die Schweizer Liga bereits bestens kennt”, sagt FCL-Sportchef Remo Meyer und betont: “Er ist auf den Aussenpositionen variabel einsetzbar und wird uns so zusätzliche Optionen anbieten können.”

Dorn wird bereits am Mittwoch zum ersten Mal mit der Mannschaft von Mario Frick trainieren und beim FC Luzern ab sofort die Rückennummer 20 tragen.

adk 13 Juni, 2022 16:55