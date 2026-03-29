Der FC Luzern hat bei der Trainersuche weitere interne Kandidaten

Seit vergangenem Freitag ist klar, dass der FC Luzern mit einem neuen Trainer in die kommende Saison geht. Der Kronfavorit für die Nachfolge von Mario Frick scheint U21-Coach Michel Renggli zu sein. Es gibt aber weitere interne Kandidaten, die ebenfalls Ambitionen haben.

Noch ist beim FCL die Entscheidung über die Frick-Nachfolge nicht gefallen. Sportchef Remo Meyer wird sich in den kommenden Tagen und Wochen mit diversen Kandidaten unterhalten. Dabei kann er sich zunächst im eigenen Verein umsehen. Neben Renggli spielt laut «Blick» unter Umständen auch Christian Schwegler eine Rolle. Der 41-jährige Ex-Profi trainiert zurzeit die U19, nachdem er zuvor während vier Jahren bereits die U16 der Innerschweizer coachte. Er kennt den FCL auch aus seiner eigenen Junioren- und Profizeit bestens. Allerdings verfügt Schwegler erst über die UEFA-B-Lizenz und benötigt noch Weiterbildungen.

Dieses Problem hat Claudio Lustenberger nicht. Der Ex-Verteidiger ist seit 2020 als Co-Trainer beim Profiteam des FCL beschäftigt. Er ist bereits sehr nahe am Team und bleibt dem Klub offenbar erhalten. Im Gegensatz zum anderen Assistenten Roman Matter hat der FCL seinen Abgang in der vergangenen Woche jedenfalls nicht kommuniziert. Was eher gegen ihn spricht, ist die Tatsache, dass er noch über keine Erfahrungen als Cheftrainer bei einem Profiteam verfügt.

Letztlich sind natürlich auch externe Kandidaten möglich. Ein Trainer, der zurzeit auf dem Markt ist, wäre beispielsweise Ludovic Magnin, der den Schweizer Fussball als ehemaliger Trainer des FC Basel, von Lausanne-Sport und des FC Zürich natürlich bestens kennt.

Noch hat Sportchef Meyer einige Monate Zeit, die finale Entscheidung zu treffen. Es ist aber möglich, dass diese schon deutlich früher fällt und kommuniziert wird.