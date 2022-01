FCL-Profi Varol Tasar vor Wechsel in die Türkei

Dem FC Luzern droht der Verlust von Flügelspieler Varol Tasar. Der 25-Jährige steht offenbar vor einem Wechsel in die Türkei.

Wie “Nau.ch” berichtet, bekundet Kayserispor grosses Interesse am 25-jährigen Offensivspieler. Erst im vergangenen Sommer hatten die Innerschweizer Tasar fix von Servette übernommen und diesen bis 2024 unter Vertrag genommen. Die aktuelle Saison läuft nicht nach Wunsch des Flügelflitzers, ist ihm in 17 Super League-Spielen doch nur ein Treffer geglückt. Vielleicht führt sein Weg nun dennoch in die türkische Süper Lig.

psc 26 Januar, 2022 18:42