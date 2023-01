Der Slowake David Strelec steht im Fokus des FC Luzern

Der FC Luzern befindet sich weiterhin auf Stürmersuche. Im Fokus der Innerschweizer steht nun offenbar der Slowake David Strelec.

Der 21-Jährige stürmt derzeit bei Spezia Calcio in der Serie A, ist da aber lediglich Ergänzungsspieler. Italienischen Medienberichten zufolge ist der Youngster nun in den Fokus des FCL geraten. Trainer Mario Frick kündigte schon vor einiger Zeit an, dass noch ein neuer Angreifer kommen soll. Bislang wurde der richtige Mann aber noch nicht gefunden. Vielleicht ist es Strelec, wobei es offenbar grosse Unterschiede bei den beiden Klubs bezüglich der Vorstellungen der finanziellen Rahmenbedingungen für den Transfer gibt.

Dessen Vertrag bei Spezia ist bis 2026 datiert.

psc 20 Januar, 2023 10:08