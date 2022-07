Um Spielpraxis zu sammeln: Luzern verleiht Izmirlioglu an Bellinzona

Der FC Luzern gibt Serkan Izmirlioglu vorerst ab. Bei der AC Bellinzona soll der 23-Jährige Spielpraxis sammeln.

Serkan Izmirlioglu wechselte erst in der Winterpause der vergangenen Saison vom FC Wil zum FC Luzern. Weil der FCL dem Innenverteidiger nicht ausreichend Spielpraxis zusagen konnte, wurde in Absprache mit dem Spieler entschieden, dass eine Ausleihe zur AC Bellinzona in die Challenge League die beste Lösung für die neue Spielzeit sein wird.

Serkan Izmirlioglu wird für eine Saison nach Bellinzona verliehen. Wir wünschen dir eine erfolgreiche Spielzeit im Tessin, Serkan.#FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmer https://t.co/z9puqX7wCx — FC Luzern (@FCL_1901) July 11, 2022

“Wir wollen Serkan die Möglichkeit geben, in Bellinzona neuen Schwung aufzunehmen”, sagt FCL-Sportchef Remo Meyer. “Nach einem schwierigen halben Jahr ist es wichtig, dass er wieder regelmässig zu Einsätzen kommt und zur alten Stärke zurückfindet.”

adk 11 Juli, 2022 16:57