Zwei Abgänge beim FC Luzern stehen fest

Beim FC Luzern stehen im Sommer im Kader grössere Umwälzungen bevor. Zwei Abgänge stehen laut Sportchef Remo Meyer bereits fest.

Die auslaufenden Verträge von Mittelstürmer Sinan Karweina (26) und Abwehrspieler Mauricio Willimann (23) werden nicht verlängert, wie Meyer gegenüber «Blick» bestätigt. Beide spielen in dieser Saison keine zentralen Rolle. Die Abgänge sind deshalb wenig verwunderlich.

Offen ist die Zukunft von Flügelstürmer Kevin Spadanuda (29), dessen Vertrag ebenfalls Ende Juni ausläuft.

Julian von Moos, Taisei Abe und Oscar Kabwit sind zurzeit von anderen Klubs ausgeliehen. Dazu sagt Meyer: «Gezogen sind die Kaufoptionen noch nicht. Aber es gibt klare Tendenzen.»

Bei Trainer Mario Frick wird die Entscheidung vor Saisonende fallen. Wann genau ist noch offen.

Meyer selbst arbeitet bereits seit fast neun Jahren als Sportchef für die Innerschweizer. Er betont, dass er weiterhin Freude an der Arbeit hat. Zur eigenen Zukunft macht er aber keine genauen Angaben: «Ich mache mir darüber überhaupt keine Gedanken. Ich bin sehr gerne hier – und das zählt.»