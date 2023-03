Constantin bestätigt: Tramezzani-Rückkehr zu Sion ein Szenario

Paolo Tramezzani könnte bereits in Kürze zum vierten Mal (!) zum Trainer des FC Sion ernannt werden.

Nach dem 1:1-Remis gegen den FC Lugano bestätigt Sportchef Barthélémy Constantin, dass eine Tramezzani-Rückkehr ein denkbares Szenario ist. «Die Rückkehr von Paolo ist eine der Lösungen, die wir prüfen», teilt der Sohn von Präsident Christian Constantin auf der Pressekonferenz nach der Partie mit. Eine rasche Lösung soll her: «Wir sind in Eile und haben keine Zeit, ein langfristiges Projekt auf die Beine zu stellen. Wir brauchen Resultate, einen Trainer, der die Liga und den FC Sion kennt.» Tramezzani würde diese Anforderungen erfüllen, zumal er nach seiner Entlassung im November nach wie vor auf der Gehaltsliste steht. Ausserdem wohnt er an der Waadtländer Riviera und könnte sofort übernehmen.

Der neue Trainer bekommt in jedem Fall gleich eine Mammutaufgabe gestellt: Am kommenden Samstag gastiert Sion bei Tabellenführer YB.

psc 6 März, 2023 11:01