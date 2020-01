FC Sion: Ricardo Dionisio trainiert erstmals mit dem Team

Nachdem sein bisheriger Klub Stade Nyonnais am Donnerstag für Verwirrung sorgte und behauptete, dass Ricardo Dionisio noch keine Freigabe für einen Wechsel zum FC Sion erhalten habe, sind die Fronten nun geklärt.

Der 37-jährige Portugiese wurde am Freitagmittag im Wallis offiziell als neuer Coach vorgestellt und trainierte auch bereits ein erstes Mal mit seiner neuen Mannschaft. “Klar bin ich Sion-Trainer. Ich habe von Nyons Sportchef Warujan Simonow die Freigabe erhalten und dann in Sion unterschrieben”, erklärte er im Interview mit “Blick”. Dionisio ist auf der Pressekonferenz an der Seite von Sion-Präsident Christian Constantin erschienen, der den neuen Mann persönlich präsentierte.

psc 3 Januar, 2020 14:35