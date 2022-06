Sion schnappt sich den französischen Mittelfeldspieler Denis Will Poha

Der FC Sion verkündet im Hinblick auf die neue Saison die Verpflichtung des französischen Mittelfeldspielers Denis Will Poha.

Der 25-Jährige war in der vergangenen Saison an den französischen Zweitligisten Pau FC ausgeliehen und kam dort zu 17 Ligue 2-Einsätzen. Jetzt unterschreibt der Spielmacher im Wallis einen Dreijahresvertrag. Eigentlich stand Denis Will Poha beim portugiesischen Erstligisten Vitória Guimarães SC noch bis 2024 unter Vertrag.

Die Sittener preisen den Neuzugang als Box-to-Box-Spieler an, der sowohl defensiv wie auch offensiv ausgerichtet spielen kann.

👋🏻 𝗗𝗘𝗡𝗜𝗦 𝗪𝗜𝗟𝗟 𝗣𝗢𝗛𝗔 Le milieu de terrain 🇫🇷 de 25 ans rejoint le FC Sion pour les trois prochaines saisons ! 👊🏻 Le communiqué ⤵️#BienvenueDenis #Poha2025 — FC Sion (@FCSion) June 15, 2022

psc 15 Juni, 2022 18:48