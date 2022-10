Filip Stojilkovic bestätigt Angebot des FC Schalke 04

Als vor etwa zwei Wochen das Gerücht entstand, der FC Schalke 04 habe Interesse an Filip Stojilkovic, musste der königsblaue Anhang erst mal sämtliche Suchmaschinen bemühen. Wie der Stürmer des FC Sion in einem Interview bestätigt, ist das Schalker Interesse tatsächlich existent.

Filip Stojilkovic gehört in dieser Saison der Super League definitiv der Kategorie «Shootingstar» an. Das weckt freilich Begehrlichkeiten. Zum Beispiel der FC Schalke 04 aus der Bundesliga ist beim Angreifer des FC Sion vorstellig geworden.

«Schalke hat mir ein Angebot unterbreitet», bestätigt Stojilkovic bei «20 Minuten» die königsblauen Avancen. Ein Treueschwur an die Sittener bleibt derweil aus. Er konzentriere sich momentan zwar auf den FC Sion. Was nach der Vorrunde passiert, «werden wir sehen», meint Stojilkovic.

Eigentlich sollte Mario Balotelli nach seinem Wechsel die neue grosse Nummer im Wallis sein. Stojilkovic überzeugt aktuell aber mit acht direkten Torbeteiligungen in der Meisterschaft sowie dem Cup. Was den 22-Jährigen besonders attraktiv macht, ist sein 2023 auslaufender Vertrag. «Mein Traum wäre es, einmal für Lazio Rom zu spielen. (…) Ich bin seit klein auf Fan. Und mein Lieblingsspieler ist Ciro Immobile. Wir haben ähnliche Spielanlagen.»

Für die Schweizer U21 absolvierte Stojilkovic bereits 20 Spiele, ist dort gesetzt. Demnächst steht für den Zollikoner aber der Sprung in den Herrenbereich an. Vielleicht in Serbien? «Vom serbischen Verband habe ich einige Anrufe gekriegt. Ich könnte schon jetzt für Serbien auflaufen. Aber mein Ziel ist es ganz klar, für die Schweiz zu spielen.» So sei Stojilkovic sofort bereit, wenn er einen Anruf von Murat Yakin erhalten solle, wie er sagt.

aoe 8 Oktober, 2022 15:54