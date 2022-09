Mario Balotelli kann bei Sion nicht mehr trainieren

Mario Balotelli muss beim FC Sion eine Trainingspause einlegen. Der italienische Torjäger ist erkrankt.

Nachdem der 32-Jährige am vergangenen Wochenende Party in Lausanne machte, wie mittels “Videobeweis” erwiesen ist, fehlte er in dieser Woche im Training der Walliser. Sion-Präsident Christian Constantin klärt gegenüber “Blick” auf: “Am Dienstag ging er zum Arzt, der eine Bronchitis diagnostizierte. Er hat Antibiotika gekriegt, die er nun zu Ende nehmen muss.”

Balotelli wird am Samstag beim Cup-Spiel in Rapperswil wegen seiner Ekrankung fehlen.

