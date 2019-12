Mircea Lucescu vor Unterschrift beim FC Sion

Der FC Sion könnte seine Trainersuche in Kürze erfolgreich abschliessen: Die rumänische Trainerlegende Mircea Lucescu scheint in der Pole Position zu sein.

Laut Medienberichten aus der Heimat des 74-Jährigen traf sich dieser am Montag in Martigny oder der Nähe der Stadt mit Sions Klubboss Christian Constantin. Eine Einigung könnte unmittelbar bevorstehen, auch wenn dies Sportchef Barthélémy Constantin gegenüber “Blick” nicht bestätigt: “Lucescu ist einer der Kandidaten, mit denen wir Gespräche führen. Er ist nicht der einzige. Es bleibt noch eine Shortlist mit vier, fünf Namen.”

Eigentlich wollte CC den neuen Coach bis Weihnachten präsentieren. Nun könnte es noch etwas länger dauern. Bis Jahresanfang wird der neue Sion-Trainer aber feststehen wie Constantin Junior ausführt: “Wir starten garantiert mit einem neuen Trainer am 2. Januar ins erste Training 2020. Also werden wir in den nächsten Tagen entscheiden. Kurz nach Weihnachten.”

psc 23 Dezember, 2019 19:06