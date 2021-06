Mitryushkin spielt in Dresden vor

Nach dreiwöchiger Urlaubszeit startet Dynamo Dresden in die Vorbereitung auf die neue Saison. Mit unter den Trainierenden: Anton Mitryushkin.

Der deutsche Zweitligist Dynamo Dresden nimmt an diesem Samstag die Vorbereitung auf die neue Saison auf. Trainer Alexander Schmidt darf dabei mit Anton Mitryushkin (25) einen Probetrainierenden begrüssen. Wie lange das Kennenlernen ausgelegt ist, wird nicht bekannt.

Mitryushkin heuerte im vorhergehenden Sommer bei Fortuna Düsseldorf an, kam dort allerdings nicht über Einsätze im Regionalliga-Team hinaus. Schweizer Fussballbegeisterten ist Mitryushkin aus seiner Zeit beim FC Sion bekannt, für den er zwischen 2016 und 2020 spielte.

Nach einer schweren Verletzung, die Mitryushkin anderthalb Jahre ausser Gefecht setzte, kam der so talentierte Russe nicht mehr wirklich auf die Beine. Sein Vertrag in Düsseldorf läuft Ende Juni aus, so dass keine Ablöse fällig wäre. Für Mitryushkin wäre es der zweite Neustartversuch in Deutschland.

aoe 19 Juni, 2021 15:25