Offiziell: Sion-Gala wird um ein Jahr verschoben

Jetzt ist es amtlich: Sion-Präsident Christian Constantin verschiebt die für den 14. März geplante “Sauerkraut-Gala” um ein Jahr.

Die 16. Ausgabe der Party hätte eine ganz spezielle werden sollen. Als Stargast war Andrea Bocelli geladen. Doch wegen der Ausbreitung des Coronavirus fällt der Anlass in diesem Jahr aus. Auf der offiziellen Webseite teilt der FC Sion mit, dass der Anlass im kommenden Jahr nachgeholt wird. Somit wird auch von einer Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr verzichtet. Faktisch entfällt der Anlass in diesem Jahr komplett.

Als nächster Termin wird der 13. März 2021 festgelegt. Die Gala wird in Martigny durchgeführt. Erste Kontakte mit Künstlern, die dann auftreten könnten, seien bereits geknüpft worden. Ob Star-Tenor Bocelli dabei ist, ist noch unklar.

psc 11 März, 2020 10:57