Sion holt mit Constantin an der Seitenlinie einen Punkt

Der FC Sion kommt mit Christian Constantin an der Seitenlinie im zweiten Duell gegen Lugano innert weniger Tage zu einem Punktgewinn. Auch die beiden übrigen Partien des Super League-Sonntags enden remis.

Die Grasshoppers entführen einen Punkt aus dem St. Galler Kybunpark und der FCZ muss sich gegen das zweitplatzierte Servette im Letzigrund ebenfalls mit einem Punkt begnügen. Torschütze für die Zürcher ist der erst 17-jährige Calixte Ligue.

Am Tabellenende kann Sion, das zum zweiten Mal in Folge mit Christian Constantin als Interimstrainer antrat, dank dem Punkt gegen Lugano den FC Winterthur in der Tabelle wieder überholen.

psc 5 März, 2023 18:43