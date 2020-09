Sion-Youngster Bastien Toma in Belgien ein Thema

Der Schweizer U21-Nationalspieler Bastien Toma vom FC Sion weckt Begehrlichkeiten in Belgien.

Wie “Nau” berichtet, hat KRC Genk den Gesprächsfaden mit dem 21-Jährigen und dessen Berater aufgenommen. Die Verhandlungen sollen sogar schon fortgeschritten sein. Bastien Toma steht bei seinem Stammklub nur noch bis Juni 2021 unter Vertrag.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass der Youngster den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen möchte. Ob dieser in Belgien erfolgen soll, wird sich in Kürze weisen.

psc 9 September, 2020 23:03