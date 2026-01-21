SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Grosses Vertrauen

Bestätigt: St. Gallen bindet zwei Eigengewächse langfristig

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 21 Januar, 2026 16:42
Bestätigt: St. Gallen bindet zwei Eigengewächse langfristig

Der FC St. Gallen 1879 setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs und hat Joel Ruiz sowie Diego Besio mit Profiverträgen ausgestattet. Beide Spieler stammen aus der vereinseigenen Ausbildung und gehören aktuell zum U21-Kader der Ostschweizer.

Angreifer Diego Besio sammelte bereits erste Eindrücke auf höchster Ebene. Sein Debüt in der Super League gab er Ende Dezember 2025 gegen den FC Sion – und machte dabei direkt auf sich aufmerksam, als er bei seinem ersten Einsatz prompt traf. Besio wurde im Nachwuchs des FC St. Gallen sowie beim FC Gossau ausgebildet und gilt als vielversprechende Offensivkraft.

Auch Abwehrspieler Joel Ruiz durfte bereits Super-League-Luft schnuppern. Der U21-Kapitän kam Mitte Oktober 2025 beim 2:1-Erfolg gegen die Young Boys erstmals in der höchsten Spielklasse zum Einsatz und wurde seitdem dreimal kurz eingewechselt.

Beim FC St. Gallen zeigt man sich überzeugt vom Potenzial beider Talente. Die sportliche Leitung betont, dass Ruiz und Besio sich mit ihren Leistungen bereits vor der Winterpause für Einsätze bei den Profis empfohlen haben. Nun wolle man die Entwicklung eng begleiten und die nächsten Schritte gemeinsam gehen.

Mehr Dazu
Aus Italien

Neuer Klub interessiert sich sehr für FCSG-Stürmer Alessandro Vogt
Leihe im Gespräch

Der FC Basel könnte van Breemen an Super League-Konkurrenten abgeben
Angeklopft

St. Galler Verteidiger Jozo Stanic steht im Fokus eines deutschen Klubs
Von Atalanta

St. Gallen beobachtet Abwehr-Youngster aus Italien
Für Mission Aufstieg

Exklusiv: Aarau will FCSG-Stürmer Shkelqim Vladi zurückholen
Mehr entdecken
Grosses Vertrauen

Bestätigt: St. Gallen bindet zwei Eigengewächse langfristig

21.01.2026 - 16:42
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League

20.01.2026 - 15:10
Leihe mit Kaufoption

Rückkehr perfekt: Shkelqim Vladi ist wieder beim FC Aarau

19.01.2026 - 15:22
Leihe mit Kaufoption

Einigung da: St. Gallen-Verteidiger Ambrosius kehrt zum KSC zurück

16.01.2026 - 11:12
Für Mission Aufstieg

Exklusiv: Aarau will FCSG-Stürmer Shkelqim Vladi zurückholen

16.01.2026 - 11:07
Heiss begehrt

Ein Bundesligist pusht bei St. Gallens Torjäger Alessandro Vogt weiter

15.01.2026 - 19:19
Zusätzliches Jahr

Ein Super League-Klub bestätigt Verlängerung mit seinem Trainer

15.01.2026 - 16:09
Abgang denkbar

St. Gallen-Profi Ambrosius bei deutschem Zweitligisten ein Thema

14.01.2026 - 10:23
"Es gab Gespräche"

FCSG-Star wäre fast zum Afrika-Cup gereist

11.01.2026 - 11:41
Colin Kleine-Bekel

FC St. Gallen verstärkt Abwehr mit einem Bochum-Profi

7.01.2026 - 13:25