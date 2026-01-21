Bestätigt: St. Gallen bindet zwei Eigengewächse langfristig

Der FC St. Gallen 1879 setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs und hat Joel Ruiz sowie Diego Besio mit Profiverträgen ausgestattet. Beide Spieler stammen aus der vereinseigenen Ausbildung und gehören aktuell zum U21-Kader der Ostschweizer.

Angreifer Diego Besio sammelte bereits erste Eindrücke auf höchster Ebene. Sein Debüt in der Super League gab er Ende Dezember 2025 gegen den FC Sion – und machte dabei direkt auf sich aufmerksam, als er bei seinem ersten Einsatz prompt traf. Besio wurde im Nachwuchs des FC St. Gallen sowie beim FC Gossau ausgebildet und gilt als vielversprechende Offensivkraft.

Auch Abwehrspieler Joel Ruiz durfte bereits Super-League-Luft schnuppern. Der U21-Kapitän kam Mitte Oktober 2025 beim 2:1-Erfolg gegen die Young Boys erstmals in der höchsten Spielklasse zum Einsatz und wurde seitdem dreimal kurz eingewechselt.

Beim FC St. Gallen zeigt man sich überzeugt vom Potenzial beider Talente. Die sportliche Leitung betont, dass Ruiz und Besio sich mit ihren Leistungen bereits vor der Winterpause für Einsätze bei den Profis empfohlen haben. Nun wolle man die Entwicklung eng begleiten und die nächsten Schritte gemeinsam gehen.