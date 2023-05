Ex-St. Gallen-Stürmer Junior Adamu vor Wechsel nach Freiburg

Der SC Freiburg sucht einen Ersatz für Stürmer Nils Petersen, der zum Saisonende zurücktritt. Im Fokus steht Junior Adamu, der über eine Vergangenheit beim FC St. Gallen verfügt.

Der 21-jährige Österreicher stammt aus der Red Bull-Akademie, wurde von den Salzburgern in der Rückrunde der Saison 2020/21 aber an den FC ST. Gallen verliehen und sorgte dort für Furore. Seither ist er fixer Bestandteil von Red Bull Salzburg. In der aktuellen Saison sind Adamu in 38 Pflichtspielen für den Verein zwölf Tore geglückt.

Nun könnte der schnelle Stürmer die nächste Sprosse auf der Karriereleiter erklimmen. Laut einem Bericht der "Kronen Zeitung" buhlt der SC Freiburg intensiv um die Dienste des Youngsters und scheint beinahe am Ziel. Welche Ablöse für den Jung-Nationalspieler fliessen, ist noch unklar.

psc 26 Mai, 2023 14:15