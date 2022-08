FCSG-Spielmacher Victor Ruiz wechselt nach Saudi-Arabien

Der FC St. Gallen verliert seinen Mittelfeldspieler Victor Ruiz. Den 28-jährigen Spanier zieht es nach Saudi-Arabien.

Wie die Espen am Dienstag mitteilen, schliesst sich Ruiz per sofort dem Al-Fayha FC an. Der Rechtsfuss stiess Anfang 2019 aus seiner Heimat zum FCSG und besass dort eigentlich noch einen Vertrag bis Juni 2023. Zur Ablöse werden keine Angaben gemacht.

Ruiz bestritt im Trikot des FC St. Gallen insgesamt 101 Super League-Spiele. Dabei steuerte er 16 Tore und 24 Assists bei.

👋🏻 Victor Ruiz verlässt den FCSG und wechselt per sofort zum Al-Fayha FC. Mach's gut, Victor, und danke für alles! 🟢⚪ | 📄 https://t.co/rbktXJ4CVG #FCSG #GrüewissImHerz pic.twitter.com/gcp5nsSmZX — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) August 2, 2022

psc 2 August, 2022 09:53