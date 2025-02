Inter-Stürmer Enoch Owusu wechselt mit Kaufoption in die Super League

Der FC St. Gallen bestätigt die Ankunft von Inter-Stürmer Enoch Owusu.

Der 20-jährige Italo-Ghanaer war in dieser Saison bislang an Serie C-Verein Novara ausgeliehen. Dort kam er in dieser Spielzeit viermal zum Einsatz und steuerte einen Assist bei. Das Leihgeschäft wird nun vorzeitig abgebrochen. Stattdessen greift der FCSG zu und schnappt sich Owusu zunächst ebenfalls auf Leihbasis. Die Espen sichern sich zudem eine Kaufoption.

"Mit Enoch beschäftigen wir uns schon länger. Er ist ein junger, talentierter Offensivspieler, der flexibel einsetzbar ist. Er wird bei uns bei den Profis im Trainingsbetrieb eingegliedert und sammelt Spielminuten in der U21, so wird die Integration gut funktionieren. Wir freuen uns, dass Enoch bei uns ist", sagt St. Gallens Sportchef Roger Stilz zum Transfer.

Enoch Owusu im Profibetrieb des #FCSG! Der 20-Jährige wird fix am Trainingsbetrieb der Profis teilnehmen und seine Spielpraxis in der U21 sammeln. https://t.co/CB39BwepuS | #FCSG #GrüewissImHerz pic.twitter.com/73JC26IBcw — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) February 7, 2025

psc 7 Februar, 2025 13:14