Florian Kamberi wird erneut verliehen – wieder auf die Insel. Der FC St. Gallen bestätigt seine Ausleihe an den englischen Drittligisten Sheffield Wednesday. Der Deal wurde bis Ende Saison vereinbart. Ob eine Kaufoption Bestandteil ist, wird derweil nicht genannt. Kamberis Vertrag bei den Espen ist noch bis 2023 datiert.

Viel Eingewöhnungszeit braucht der 26-Jährige nicht. Kamberi war in der Vergangenheit bereits dreimal nach Schottland verliehen worden. Seine Stationen dort: Hibernian FC, Glasgow Rangers und Aberdeen FC. Für letztgenanntem Klub spielte Kamberi im vergangenen Halbjahr.

Ein Abgang in unserem Kader: Florian #Kamberi wird bis Saisonende an @swfc aus der englischen League One verliehen. #FCSG #Transfer | 📄👉 https://t.co/4JLKnMPu0H pic.twitter.com/2FDGUL2Ygo

