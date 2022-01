Nächste Verstärkungen für den FC St. Gallen vor der Ankunft

Nach dem spektakulären Dreifach-Transfer zu Beginn dieser Woche könnte der FC St. Gallen bald eine weitere Verstärkung präsentieren: Abwehrspieler Idriz Voca und Goalie Nicolas Tié trainieren bereits mit.

Der 24-jährige Defensivspezialist Voca wurde einst beim FC Luzern ausgebildet und verbrachte dort auch drei Spielzeiten als Profi. In der vergangenen Saison stand der Kosovo-Schweizer in Türkei unter Vertrag. Nun will er sich für ein neues Engagement aufdrängen und hat vom FCSG eine Einladung für ein Probetraining erhalten. Nach Angaben des ” St.Galler Tagblatt” wird er derzeit genauso wie der junge ivorische Goalie Nicolas Tié getestet. Ob die beiden Verträge erhalten, entscheidet sich in den kommenden Tagen.

psc 5 Januar, 2022 11:12