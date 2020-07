Österreich könnte der Schweiz den “neuen Timo Werner” ausspannen

Der erst 16-jährige Stürmer Federico Crescenti hat sich am Montag Red Bull Salzburg angeschlossen. Der Youngster dürfte bald auch vom ÖFB umworben werden.

Bislang läuft der St. Galler für die Schweizer U17-Nati auf. Abwerbeversuche könnte es allerdings schon in Kürze geben, Federico Crescenti hat eine österreichische Mutter, ist in Dornbirn geboren und verfügt auch über den entsptrechenden Pass. Eine einigermassen beruhigende Botschaft hat er für die Schweizer Verantwortlichen aber im “Blick” parat: “Mit diesem Thema beschäftige ich mich momentan überhaupt nicht. Ich fühle mich sehr wohl in der Schweizer U17-Nati.”

Die nähere Zukunft heisst erst einmal Red Bull Salzburg. Crescenti hatte dem Vernehmen nach auch Angebote von Bayern, Dortmund, ManUnited und Juve vorliegen. Er entschied sich aber für jenes der Roten Bullen. “Die Bedingungen bei Salzburg sind für junge Spieler traumhaft. Zudem passe ich als Spielertyp zu den Bullen”, erklärt er.

Vergleiche mit Timo Werner

Der Youngster wird vom Spielertyp her mit Timo Werner verglichen, der in diesem Sommer den Sprung von RB Leipzig zum FC Chelsea macht. Wie Werner überzeugt Crescenti in seinen jungen Jahren bislang durch viel Geschwindigkeit, einen ausgeprägten Torriecher und viel Willenskraft. Seine Bilanz beim FC St. Gallen, wo er bisher tätig war, ist überragend. Obwohl er häufig bereits auf Stufen mit älteren Junioren spielte, zählte er stets zu den besten Torschützen.

In Salzburg ist er vorerst für die U18 vorgesehen. Auch Einsätze bei Partnerklub FC Liefering in der 2. Liga und in der UEFA Youth League könnten ab der neuen Saison aber hinzukommen.

psc 14 Juli, 2020 16:30