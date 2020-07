Red Bull Salzburg krallt sich nächstes Schweizer Talent

Nach Noah Okafor im Winter nimmt Red Bull Salzburg mit dem 16-jährigen Stürmer Federico Crescenti ein weiteres Schweizer Talent unter Vertrag.

Der Youngster verlässt seinen Stammklub FC St. Gallen in diesem Sommer und schliesst sich der Nachwuchsakademie des österreichischen Serienmeisters an. Crescenti ist im österreichischen Dornbirn geboren, läuft aber für die Schweizer U17-Nati auf. In Salzburg unterschreibt der junge Angreifer nun einen Vertrag bis Sommer 2023. Vorerst soll er in der U18 zum Einsatz kommen.

OFFIZIELL: Ein Schweizer Youngster kommt! Der 16-jährige Federico Leandro #Crescenti wechselt vom FC St. Gallen zu uns und unterschreibt einen Vertrag bis 31. Mai 2023. #WirSindZukunfthttps://t.co/aT216ZpAMr — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) July 13, 2020

psc 13 Juli, 2020 15:51