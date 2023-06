Der SC Freiburg schnappt sich Ex-FCSG-Stürmer Junior Adamu

Der SC Freiburg verstärkt sich aller Voraussicht nach mit dem österreichischen Nationalspieler Junior Adamu.

Der 22-Jährige wechselt laut "Bild" für eine Ablöse von 9,5 Mio. Euro von Red Bull Salzburg zum Bundesligisten. Adamu soll nach dem Einsatz mit Österreichs Nationalelf am Dienstagabend noch am Mittwoch den Medizincheck im Breisgau absolviert haben. Die Unterschrift wird in Kürze erwartet.

Der pfeilschnelle Angreifer lief in der Rückrunde der Saison 2020/21 während eines halben Jahres auf Leihbasis für den FC St. Gallen auf und konnte da vollends überzeugen. Daraufhin holte ihn Salzburg wieder zurück. Nun wird der Torjäger verabschiedet.

psc 21 Juni, 2023 15:27