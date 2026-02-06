SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Nach Graz

St. Gallens Ösi-Verteidiger Vallci kehrt in die Heimat zurück

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 6 Februar, 2026 10:44
Der österreichische Abwehrspieler Albert Vallci löst seinen bis 2027 gültigen Kontrakt beim FC St. Gallen auf und kehrt in die Heimat zurück.

Wie «Sky» berichtet, steht sein Transfer zu Sturm Graz unmittelbar bevor. Vallci spielte beim FCSG zuletzt keine bedeutende Rolle mehr. Der Vertrag soll im Einvernehmen aufgelöst werden. Nach insgesamt dreieinhalb Jahren in der Super League geht es für ihn nun zurück nach Österreich.

Bei Sturm Graz lief er in der Vergangenheit noch nicht auf. Der Rechtsfuss kann auch auf den Aussenverteidigerpositionen spielen. Bei den Espen bestritt er in dieser Saison noch 14 Pflichtspiele – viele davon lediglich als Joker.

