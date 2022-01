Verletzungs-Schock beim FC St. Gallen zum Trainingsauftakt

Der FC St. Gallen muss wegen einer schweren Verletzung rund vier Monate auf Offensivspieler Leonhard Münst verzichten.

Der 19-Jährige zog sich beim ersten Training nach der Winterpause am Dienstag einen Bruch des linken Sprunggelenks zu und wird in den kommenden Tagen von den St. Galler Mannschaftsärzten operiert. Münst stiess im Sommer auf Leihbasis vom VfB Stuttgart zu den Espen und bestritt in dieser Saison bislang acht Super League-Spiele.

Leonhard Münst hat gestern im Training einen Bruch des Sprunggelenks erlitten und fällt rund vier Monate aus. | 📄👉🏻 https://t.co/SkPqdrUFpt

Wir wünschen dir gute Besserung, Leonhard! 💚🤍 #FCSG #ZÄMÄ #GrüewissImHerz #comebackstronger pic.twitter.com/cNXsogGDpu — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) January 5, 2022

psc 5 Januar, 2022 18:48