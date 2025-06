Zwei weitere Bundesliga-Klubs im Rennen um FCSG-Stürmer Willem Geubbels

Der französische Angreifer Willem Geubbels steht beim FC St. Gallen vor dem Absprung. Das Feld der Interessenten wird immer grösser.

Gemäss "L'Équipe" mischen mit Borussia Mönchengladbach und Aufsteiger Hamburger SV zwei weitere Klubs aus der Bundesliga im Rennen um den 23-jährigen Angreifer mit. Der FCSG hofft durch einen Geubbels-Verkauf auf hohe Einnahmen: Von 10 Mio. Euro Ablöse ist die Rede.

Der Stürmer steht bei den Espen noch zwei Jahre unter Vertrag. In der vergangenen Spielzeit erzielte er in 41 Pflichtspielen 17 Treffer. Bereits im Winter klopften einige Klubs an.

Union Berlin und der 1. FC Köln scheinen derzeit ebenfalls interessiert, hinzu kommen einige englische Klubs sowohl aus der Premier League wie auch aus der Championship.

psc 19 Juni, 2025 10:43