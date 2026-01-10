SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
FC Thun belohnt Eigengewächs: Adam Ilic erhält ersten Profivertrag

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 10 Januar, 2026 12:37
Adam Ilic ist ab sofort Teil der ersten Mannschaft des FC Thun. Der 17-jährige Mittelfeldspieler, der aus der eigenen Nachwuchsabteilung stammt, wurde mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet.

Ilic trainiert bereits seit mehreren Wochen mit der Super-League-Mannschaft und gab beim 4:1-Sieg gegen den FC Luzern im Dezember 2025 sein Debüt. Der junge Schweizer begann beim FC Münsingen mit dem Fußball, bevor er im Alter von zwölf Jahren zum FC Thun wechselte. Mehrere Einsätze in den U-Nationalmannschaften und die Aufnahme in den erweiterten Kader der Schweizer U17-WM unterstreichen sein Potenzial.

Sportchef Dominik Albrecht betont: „Es freut uns, dass wir mit Adam erneut einen jungen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in die 1. Mannschaft integrieren können. Adam hat in der U21 und im Training sein Potenzial angedeutet. Nun gilt es, dieses Schritt für Schritt weiterzuentwickeln.“

