Nati-Coach Murat Yakin bestätigt, dass er 2 Thun-Profis auf dem Schirm hat

Für die anstehenden Länderspiele gegen Deutschland und Norwegen nominiert der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin keine Spieler des Super League-Überfliegers Thun. Zwei Spieler hat der 51-Jährige im Hinblick auf die WM aber auf dem Schirm, wie er bestätigt.

Yakin freut sich sehr für die Berner Oberländern, bei denen er eine persönliche Vergangenheit hat. Insbesondere Klubpräsident Andres Gerber kennt er sehr gut. Für Trainerkollege Mauro Lustrinelli freut er sich ebenfalls.

Tatsächlich sind auch Thuner Spieler auf dem Schirm des Nationaltrainers. Einerseits geht es um Spielmacher Kastriot Imeri, der in dieser Saison von YB an Thun ausgeliehen ist. Im Berner Oberland blüht der 25-Jährige wieder auf und hat es auf die Pikettliste geschafft. Yakin bestätigt, dass er den Genfer Edeltechniker auf dem Radar hat.

Dasselbe gilt auch für Aussenverteidiger Ethan Meichtry. Der 20-Jährige bestreitet die beiden EM-Qualispiele mit der U21-Nati. Perspektivisch ist auch er ein Kandidat für die A-Nati, wie Yakin betont.