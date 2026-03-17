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Überraschung

Thun-Boss Beat Fahrni tritt mitten in erfolgreichster Phase vorzeitig ab

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 17 März, 2026 09:17
Thun-Boss Beat Fahrni tritt mitten in erfolgreichster Phase vorzeitig ab

Überraschung beim FC Thun: Wie die Berner Oberländer am Dienstag mitteilen, gibt Klubboss Beat Fahrni die operative Leitung der FC Thun AG bereits Ende März ab.

Der Investor und Geldgeber bleibt dem Verein als Mitglied des Verwaltungsrats erhalten, will sich aber wieder auf seine unternehmerischen Tätigkeiten ausserhalb des Klubs konzentrieren. Fahrni begründet seinen Entscheid wie folgt: «Nach einer intensiven Zeit mit dem Aufstieg in die Super League, dem sportlichen Erfolg in der aktuellen Saison sowie der wirtschaftlichen Stabilisierung des FC Thun ist für mich der ideale Zeitpunkt gekommen, die operative Führung wie geplant abzugeben. Der Plan, den FC Thun innerhalb von drei Jahren nachhaltig neu auszurichten, konnte umgesetzt werden. Darauf dürfen wir alle zurecht stolz sein.»

Die operativen Aufgaben, die Fahrni im Zuge seines Mandats als Delegierter des Verwaltungsrats wahrgenommen hat, werden künftig intern unter der Leitung von Verwaltungsratspräsident Andres Gerber weitergeführt.

Klubpräsident Gerber sagt zum Abgang Fahrnis: «Im Namen des FC Thun bedanken wir uns bei Beat Fahrni für die geleistete Arbeit in den vergangenen drei Jahren. Sein Engagement hat massgeblich dazu beigetragen, dass wir heute dort stehen, wo wir aktuell sind.»

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