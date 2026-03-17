Der Kosovo könnte sich Thuns Eigengewächs Valmir Matoshi schnappen

Mittelfeldspieler Valmir Matoshi ist beim Märchen, das der FC Thun nach dem Aufstieg in die Super League gerade schreibt, mittendrin. Für den 22-Jährigen wird sogar die Nati ein Thema. Der Kosovo könnte sich den Spielmacher aber zuerst schnappen.

Matoshi verfügt über beide Staatsbürgerschaften. Gegenüber «20 Minuten» sagt der junge Spielmacher, dass sich weder der Schweizer Nati-Coach Murat Yakin noch der kosovarische Verband bislang bei ihm gemeldet haben. Diese könnte sich aber bereits in diesen Tagen ändern. Aktuell stellen die Nationalmannschaften nämlich ihren Kader für die Länderspiele im März zusammen. Während für die Schweiz gegen Deutschland und Norwegen zwei Testspiele anstehen, geht es für den Kosovo in den WM-Playoffs um alles.

Matoshi ist zurzeit bei beiden Verbänden wohl eher ein perspektivischer Kandidat. Seine starken Leistungen in dieser Saison mit fünf Toren und vier Assists in 27 Partien führen in jedem Fall definitiv dazu, dass er auf den Schirm der Nationaltrainer gerät.