Winterthur-Profi Pascal Hammer beendet Karriere mit 19 Jahren

Der erst 19-jährige Innenverteidiger Pascal Hammer vom FC Winterthur beendet seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen beenden.

Hammer stiess im Sommer 2013 zum FCW und durchlief dort sämtliche Nachwuchsstufen. 2020 feierte er sein Debüt bei den Profis. Zu Beginn dieses Jahres wurde er in die Promotion League an den FC Biel-Bienne verliehen. Die Leihvereinbarung wurde nun ebenso aufgelöst wie der gültige Kontrakt mit dem FC Winterthur. Der Entscheid fiel von Spielerseite her, auf Details wird nicht eingegangen.

psc 26 April, 2023 17:01